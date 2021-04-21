Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал причину депрессии Андрея Данилко

Отметим, здоровье артиста, получившего популярность благодаря выступлениям в образе Верки Сердючки, в последнее время широко обсуждается в Сети. Толчком для этого послужили слова продюсера Юрия Никитина в программе «Зірковий шлях». Он заявил о серьезных проблемах Данилко со здоровьем.

Прокомментировать тему решил и Андрей Разин. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу продюсера «Ласкового мая» в Инстаграм.

«Я хочу вам открыть маленькую тайну. Накануне Евровидения он абсолютно счастливый приехал к нам с бабушкой и провёл три дня в деревне. Перед конкурсом он просто хотел отвлечься от всего и вдохновиться на выступление в конкурсе. Он очень любил мою бабушку. Многие ездили к ней», - начал свой рассказ Разин.

По его словам, российская сторона, которая отправила на «Евровидение» группу «Серебро», устроила настоящую травлю из-за песни, которую спела Верка Сердючка.

«Это было особенно заметно на фоне нагнетающегося противостояния России и Украины. Но песня, которую исполнил Андрей, совершенно не оскорбляла Россию. Некоторые деятели перевернули эти слова и практически устроили ему травлю», - заявил продюсер.

Позже Данилко официально запретили выступать на территории России и «средства массовой информации обрушились на него еще больше».

«Конечно, такую травлю Андрей не мог пережить. Он - тонкой души человек и очень болезненно отнёсся к этому… к сожалению, эта травля имела очень серьезные последствия для него. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь. Поэтому я считаю, что те, кто травит артистов, те, кто подстрекает телевидение на травлю друг друга – подонки», - подытожил Разин.

Отметим, в Сети активно комментируют пост и желают Данилко здоровья.

«Как жаль, Андрей артист от Бога 🙏 дай Бог ему здоровья и сил со всем справиться», «Прекраснейший артист!! Талантливый дай бог крепкого здоровья Андрею», «Крепкого здоровья Андрею Данилко», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее представители Андрея Данилко опровергли наличие у него серьезных проблем со здоровьем.

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