Пользователи соцсети проголосовали за Андрея Данилко, как лучшего исполнителя женской роли

Как сообщает Politeka.net, на одной из страниц в Instagram, посвященных звездам, опубликовали забавный опрос на тему того, кто лучший исполнитель женской роли. Среди номинантов – украинский артист Андрей Данилко и российские – Артур Пирожков и Дмитрий Нагиев.

Опрос сопроводили фотоколлажами, на которых актеры-мужчины показаны такими, как они есть в жизни, и в их женских образах. "Кому бы из них вы дали "Оскар" за лучшую женскую роль?", - так звучит вопрос в подписи к публикации.

Конечно же пользователи начали активно обсуждать этот необычный вопрос, большинство сошлись на том, что больше всего "вжился" в женскую роль украинский артист Андрей Данилко, широко известный, как Верка Сердючка. Второе место отдали Дмитрию Нагиеву за его женскую роль в программе "Осторожно, модерн", и на третьем месте Александр Ревва (Артур Пирожков), который сыграл бабушку в фильме "Бабушка легкого поведения".

"Верка Сердючка", "Данилко100%", "Данилко и только он!", "Данилко. Верка Сердючка", "Сердючка", "Нагиев с Данилко – два Оскара", "Андрей Данилко", "Сердючка Верка", "Конечно, Сердючка", "Нагиев", "Александр Ревва", "Данилко безусловно", "Конечно же наш любимый Данилко. Верка Сердючка. Этот шедевр не повторим ни кем и никогда", - пишут в комментариях.

Напомним, Солистка Go_A откровенно рассказала, что ее связывает с Андреем Данилко: "Даже за кулисами...".

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