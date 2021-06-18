Солистка группы "Go_A" Катя Павленко призналась, что связывает ее с Андреем Данилко, который положительно высказывался о творчестве коллектива
Об этом она рассказала в интервью «Обозреватель».
Андрей Данилко подписан на Павленко в Instagram, а также хвалил коллектив еще на Нацотборе, когда многие наоборот критиковали Go_A, поэтому мог возникнуть вопрос об отношениях между артистами вне сцены.
Однако Катя Павленко рассказала, что лично с Данилко не знакома.
«Единственное место, где мы пересекались – сцена Нацотбора. Больше нигде. Даже за кулисами не общались», - отметила она.
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А что касается хейта, то солистка Go_A призналась, что спокойно к этому относится.
«Честно говоря, на хейт вообще не реагировали. Мы знаем, кто мы... Знаем, какие смыслы вкладываем в свое творчество. А хейт – это неотъемлемая часть популярности», - уверена она.
Отметим, после «Евровидения», где Go_A заняли пятое место, группа ведет активную концертную деятельность.
Накануне они выступили во Львове.
«Львов хорошо пошумел. Спасибо всем, кто зажигал с нами! Невероятные воспоминания», - говорится на странице коллектива в Инстаграм.
Поклонники остались в восторге от выступления. Более того, Go_A теперь зовут выступать но только в Украине, но и в Европе.
«Это было круто 🔥🔥🔥дякую за незабываемый вечер и положительные эмоции 😘 Ждем снова», «переслушиваю постоянно запись... не могу оторваться», «Когда будете в Черновцах? 😍 Мы ждем», «Как сделать, чтобы вы в Ирландию посетили?», «Поздравляем! Великобритания ждет вас», - пишут в сети.
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