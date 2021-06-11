Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила поклонников кадрами из гастрольного автобуса

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы Go_A Катя Павленко, которая недавно принимала участие в "Евровидении", часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась в сторис кадрами из гастрольного автобуса, которым группа перемещается по стране. По словам певицы, в этом "доме на колесах" они проведут три дня.

На кадрах, которые показала Катя, можно увидеть, что в салоне автобуса вместо кресел оборудованы спальные места, которые выглядят весьма удобными и уютными. Места конечно маловато, однако это не помешало артистке позвать на свою кушетку парня по имени Игорь.

Популярные статьи сейчас

Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"

Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."

Сердце годовалой украинки перестало биться на руках у врачей: "Родители оставили на старших детей"

Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места

Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"
Показать еще

"Игорек, залезай, будем вместе спать", - обращается Катя к парню, который стоит в проходе и выбирает себе место для сна. "Ты худенький, поместимся", - продолжает певица, когда Игорь подходит к ней. "Хочешь, я покажу тебе свою трымбу", - не растерялся парень и обратился к Павленко, на что она ответила соглашением.

Также в сторис артистка показала забавное фото, котором она сидит на верхней полке в позе "лотоса". На ней темный спортивный наряд с капюшоном и зелеными носками. Выглядит певица очень эпично, учитывая всю обстановку в автобусе.

Напомним, Солистка Go_A, съездив на Евровидение, получила премию "Женщина III тысячелетия": "Это только начало..."

Как сообщала Politeka, Солистка Go_A "в запаре" показала свою жизнь после Евровидения: "Нас теперь все хотят".

Также Politeka писала, Судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".