Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила поклонников кадрами из гастрольного автобуса
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы Go_A Катя Павленко, которая недавно принимала участие в "Евровидении", часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась в сторис кадрами из гастрольного автобуса, которым группа перемещается по стране. По словам певицы, в этом "доме на колесах" они проведут три дня.
На кадрах, которые показала Катя, можно увидеть, что в салоне автобуса вместо кресел оборудованы спальные места, которые выглядят весьма удобными и уютными. Места конечно маловато, однако это не помешало артистке позвать на свою кушетку парня по имени Игорь.
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"Игорек, залезай, будем вместе спать", - обращается Катя к парню, который стоит в проходе и выбирает себе место для сна. "Ты худенький, поместимся", - продолжает певица, когда Игорь подходит к ней. "Хочешь, я покажу тебе свою трымбу", - не растерялся парень и обратился к Павленко, на что она ответила соглашением.
Также в сторис артистка показала забавное фото, котором она сидит на верхней полке в позе "лотоса". На ней темный спортивный наряд с капюшоном и зелеными носками. Выглядит певица очень эпично, учитывая всю обстановку в автобусе.
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