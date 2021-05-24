Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом и коллегой по "Голосу країни" Дмитрием Монатиком собрались вместе, чтобы поболеть за Украину на "Евровидении 2021"

Звезды, как и их соотечественники, наблюдали за выступлением Go-A, переживали и делились эмоциями. Дорофеева показала в "сториз" у себя в Инстаграм, как провела вечер в веселой компании, передает Politeka.net.

Кроме Дантеса и Монатика на кадрах также засветились еще несколько человек. Друзья расположились на удобном диване перед большим экраном телевизора, кайфуя и подпевая уже знакомые строчки из "Шума": "Сию-вию, сию-вию конопелечки, Сию-вию, сию-вию зеленесеньки".

"Смотрим, поддерживаем", - говорится в подписи.

Также Надя осталась в восторге от выступления итальянцев, ставших в итоге победителями.

"Италия кайф", - написала певица, добавивь смайлик "огонь".

В какой-то момент Дорофеева засняла выходку Монатика: тот пытался танцевать с бокалом в руке, и тем самым насмешил друзей.

Напомним, финал песенного конкурса "Евровидение" отгремел 22 мая. Пятерка победителей расположилась таким образом: 1 место - группа "Maneskin" из Италии; 2 место - Барбара Прави, Франция, 3 место - группа Gjon's Tears из Швейцарии, 4 место - группа Daði og Gagnamagnið из Исландии и 5 место - украинцы Go_A.

К слову, победителям "Maneskin" очень понравилась песня «Shum». Ребята попросили солистку Go_A Екатерину Павленко научить их правильно произносить некоторые слова из припева. Соответствующие кадры из закулисья облетели Сеть.

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