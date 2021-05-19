"Зачем девушки себя так уродуют?"

Наде Дорофеевой досталось от "инстаграмных критиков" за нелепый, по их мнению, наряд

Так, 31-летняя звезда на днях появилась на красной дорожке вручения премии "Viva! Awards". Соответствующие кадры опубликовали на официальной страничке глянца в Инстаграм, передает Politeka.net.

Певица блистала перед камерами в шелковом мини-платье ярко-салатового цвета. Силуэтный наряд с рукавами-фонариками и длинным поясом в тон в украинских бутиках стоит 48 750 гривен. Лук Дорофеева дополнила небольшой лимонной сумочкой и грубыми черными ботинками на шнуровке.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многим наряд Нади показался неудачным - мол, выглядит дешево, а фасон вообще был в моде 10-20 лет назад. Учитывая реальную стоимость платья, комментарии выглядят несколько неуместно.

"ощущение, будто оно стоит 100 грн."

"Как будто девочка-подросток одела мамино платье"

"Мне не нравится. Такие платья надевали на выпускной лет 15 назад"

"Как говорила моя бабушка, черт знает что и сбоку бантик.😁"

"Простыня, завязанная в бант"

"Обувь, татуировки... зачем молодые и красивые девушки себя так уродуют? 😢"

"с виду будто тряпка с базара лет 20 назад"

"Стиль платья как у Каменских Насти - а цвет красивее у Дорофеевой😍,но лучше б балетки обула🤔"

В этом же наряде Дорофеева показалась возле своего дома - перед тем, как отправиться на церемонию. Девушка засветила особняк и новое авто своего мужа Владимира Дантеса - желтую Tesla. Несмотря на роскошь, окружающую ее, в подписи Дорофеева пожаловалась, что жизнь у артистов стала труднее:

"Этот год был безумно сложным и заставил весь мир жить по новым правилам. И мы все с этим справились! Изменились и правила в творческой сфере. Когда артисты ушли на самоизоляцию, появилось так много достойного и яркого материала, что в этом потоке пробиться стало сложнее в сто раз".

Напомним, Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль

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