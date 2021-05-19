Наде Дорофеевой досталось от "инстаграмных критиков" за нелепый, по их мнению, наряд
Так, 31-летняя звезда на днях появилась на красной дорожке вручения премии "Viva! Awards". Соответствующие кадры опубликовали на официальной страничке глянца в Инстаграм, передает Politeka.net.
Певица блистала перед камерами в шелковом мини-платье ярко-салатового цвета. Силуэтный наряд с рукавами-фонариками и длинным поясом в тон в украинских бутиках стоит 48 750 гривен. Лук Дорофеева дополнила небольшой лимонной сумочкой и грубыми черными ботинками на шнуровке.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многим наряд Нади показался неудачным - мол, выглядит дешево, а фасон вообще был в моде 10-20 лет назад. Учитывая реальную стоимость платья, комментарии выглядят несколько неуместно.
"ощущение, будто оно стоит 100 грн."
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дочь Поляковой в корсете-портупее записала на видео свои шалости с другом: дерзкие кадры
Мишина подпортила жизнь соседям, пришлось звонить в полицию: "Извинялась перед всеми"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
"Бабушка упала на колени": ребенок попал под колеса грузовика, кадры трагедии в Виннице
"Как будто девочка-подросток одела мамино платье"
"Мне не нравится. Такие платья надевали на выпускной лет 15 назад"
"Как говорила моя бабушка, черт знает что и сбоку бантик.😁"
"Простыня, завязанная в бант"
"Обувь, татуировки... зачем молодые и красивые девушки себя так уродуют? 😢"
"с виду будто тряпка с базара лет 20 назад"
"Стиль платья как у Каменских Насти - а цвет красивее у Дорофеевой😍,но лучше б балетки обула🤔"
В этом же наряде Дорофеева показалась возле своего дома - перед тем, как отправиться на церемонию. Девушка засветила особняк и новое авто своего мужа Владимира Дантеса - желтую Tesla. Несмотря на роскошь, окружающую ее, в подписи Дорофеева пожаловалась, что жизнь у артистов стала труднее:
"Этот год был безумно сложным и заставил весь мир жить по новым правилам. И мы все с этим справились! Изменились и правила в творческой сфере. Когда артисты ушли на самоизоляцию, появилось так много достойного и яркого материала, что в этом потоке пробиться стало сложнее в сто раз".
Напомним, Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль
А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес с упреком обратился к украинцам
Также Politeka сообщала, что Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс