Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) засветилась на светском мероприятии без супруга Dantes (Владимир Гудков)

Надя Дорофеева стала победительницей премии Viva! Awards 2021 в номинации «Диджитал прорыв». Кадры с церемонии появились с Сети.

Дорофеева появилась на мероприятии в салатовом мини-платье с объемными рукавами.

А вот муж певицы Владимир Дантес ее не сопровождал, так как сейчас онобъезжает юг Украины. На днях он был в Одессе, позже собирался после посетить Херсон.

Отметим, в Сети показали кадры, как Надя позирует рядом с дизайнером Жаном Грицфельдтом, который обнимает ее за талию.

Как известно, услугами Грицфельдта пользуются такие знаменитости, как Тина Кароль, Светлана Лобода, Миша Романова, Катя Осадчая и другие.

Помимо создания модных нарядов Грицфельдт занимается еще и диджеингом. Он аработает над своим музыкальным проектом.

Жан Грицфельдт – это не псевдоним, как могут подумать многие. У дизайнера действительно есть немецкие корни.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала о своем комплексе.

Ей всегда казалось странным иметь такую бледную, светлую кожу. Но на пляже, сколько бы она не загорала, такого эффекта добиться не удается:

«Всегда хотела иметь такой красивый золотистый загар, но моя кожа об этом не мечтала. Мне практически не удается загореть. Мне всегда кажется, что я слишком бледненькая. Пора бы мне уже полюбить себя и принять этот факт».

Напомним, неизвестные кадры с Дорофеевой и Дантесом оказались в Сети.

Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес поделился секретом, что спасает от ссор.

А еще Politeka писала, что Дантес оседлал двухколесного красавца и показал работу мечты.