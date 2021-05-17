Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) засветилась на светском мероприятии без супруга Dantes (Владимир Гудков)
Надя Дорофеева стала победительницей премии Viva! Awards 2021 в номинации «Диджитал прорыв». Кадры с церемонии появились с Сети.
Дорофеева появилась на мероприятии в салатовом мини-платье с объемными рукавами.
А вот муж певицы Владимир Дантес ее не сопровождал, так как сейчас онобъезжает юг Украины. На днях он был в Одессе, позже собирался после посетить Херсон.
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Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
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Отметим, в Сети показали кадры, как Надя позирует рядом с дизайнером Жаном Грицфельдтом, который обнимает ее за талию.
Как известно, услугами Грицфельдта пользуются такие знаменитости, как Тина Кароль, Светлана Лобода, Миша Романова, Катя Осадчая и другие.
Помимо создания модных нарядов Грицфельдт занимается еще и диджеингом. Он аработает над своим музыкальным проектом.
Жан Грицфельдт – это не псевдоним, как могут подумать многие. У дизайнера действительно есть немецкие корни.
Напомним, ранее Дорофеева рассказала о своем комплексе.
Ей всегда казалось странным иметь такую бледную, светлую кожу. Но на пляже, сколько бы она не загорала, такого эффекта добиться не удается:
«Всегда хотела иметь такой красивый золотистый загар, но моя кожа об этом не мечтала. Мне практически не удается загореть. Мне всегда кажется, что я слишком бледненькая. Пора бы мне уже полюбить себя и принять этот факт».
Напомним, неизвестные кадры с Дорофеевой и Дантесом оказались в Сети.
Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес поделился секретом, что спасает от ссор.
А еще Politeka писала, что Дантес оседлал двухколесного красавца и показал работу мечты.