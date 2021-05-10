Известный украинский исполнитель, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился своим откровением

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певца в Инстаграм.

«Есть некое наблюдение. Второй год работаю с одной и той же съемочной командой. Мы ни разу не посрались. Хотя возможность была, но вот чувство юмора или спокойствие каждого из Команды как-то сводило всё на нет. Начинает казаться, что работаю с хорошими людьми😂😂😂 Не знаю, возможно они за спиной гадкие людишки, но искусно скрывают😂😂😂 Всем желаю таких людей рядом», - написал певец.

При этом Дантес опубликовал фото, которое вызвало массу эмоций у его фолловеров.

«Очень красиво», «Владимир, вы очень творческий человек и я рада, что делитесь своими мыслями, классными фотографиями, шикарными песнями и крутыми клипами», «Безумно красивый 😍», «В лепестках роз? 😂», «Даже цветы не такие красивые как Вова», - пишут в комментариях.

Напомним, после финала песенного шоу "Голос", в котором победил Сергей Лазановский, его тренер Надя Дорофеева вместе с мужем Дантесом поехали к нему в село Попельники на Пасху. После этого визита у Дантеса открылись глаза и теперь запад Украины он воспринимает по-новому и всем советует почувствовать.

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