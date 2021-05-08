Артистка выглядит совершенно не так, как на сцене

Популярная певица Надя Дорофеева показала, в чем ездит по городам

Надя Дорофеева просто обожает oversize одежду, в которой она часто появляется, передает Politeka.net. Видно, что звезда предпочитает комфорт.

Так, на последних сторис Надя рассказала, что отправилась во Львовскую область, где будет выступать. Красотка также показала свой лук - спортивная одежда oversize скрыла фигуру звезды.

Красотка была в объемной толстовке, из-под которой торчала рубашка и светлых штанах. Звезда также надела сверху пальто и обулась в кроссовки. Завершили образ стильные очки.

Волосы у Нади были взъерошены, будто после недавнего сна. Вид артистки в обычной жизни казался неряшливым.

"Бодрого дня всем", - написала Надя.

А в другом стори артистка рассказала, куда именно отправилась.

"Хорошего дня! Всем приветики! Сегодня мы выступаем в Умани, в Zastava и ждем вас на концерте. Мы соскучились", - произнесла Надя.

Публикации не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Отметим, Надя Дорофеева старается объединять стиль с комфортом в своей одежде. В одном из интервью артистка рассказала, что любит миксовать модные тренды, при этом чувствуя себя комфортно.

Звезда считает, что в моде не должно быть табу, а ей всегда нравится экспериментировать. Поэтому Дорофеева готова примерять самые смелые образы, о которых раньше даже боялась подумать.

К слову, звезда призналась, что обожает шоппинг, и иногда ее траты нерациональны.

Напомним, что Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мужской одежде и без макияжа показала новую себя, неожиданные кадры: «Bad boy».

Кроме того Politeka писала, что Дорофеева появилась с "новой" прической, удивляя украинцев переменами: "Наде все идет".