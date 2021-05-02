Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом пересчитали свои заслуги

Как известно, прошлый и начало этого года выдались насыщенными для парочки. В частности, 31-летняя Дорофеева ушла из группы "Время и Стекло", начав сольную карьеру. Кроме того, девушка стала тренером-дебютантом в популярном шоу "Голос країни", где, в итоге, добилась победы вместе со своим подопечным Сергеем Лазановским.

Дантес тоже зря время не терял. Музыкант принял участие в новом проекте звездных пародий "Липсинк батл", и победил в нем. А также стал одним из шести тренеров в "Лиге смеха. Битве титанов". Финал юмористического шоу состоялся 30 апреля, и Владимир со своей командой победил и тут.

Теперь парочка почивают на лаврах своих побед и пересчитывают заслуги, нахваливая друг друга. На опубликованных Дорофеевой в "сториз" в Инстаграм кадрах они с супругом сидят на кухне, в домашних образах, и диву даются своим успехам, передает Politeka.net. Надя засветила интерьер просторной кухни со светлой мебелью, множеством шкафчиков и огромным деревянным столом посередине.

"В семье слишком много победителей", - говорится в подписи на кадрах.

"Знаете, кто это сидит?, - спросила Надя, наведя камеру на мужа. - Победитель "Лиги смеха!"

"А знаете, с кем я сижу?, - спросил, в свою очередь, тот. - С победителем "Голоса".

"А, ребят, тут поправочка прилетела - он еще и победитель "Липсинк батла". Это очень важно для него", - добавила, смеясь Дорофеева, подписав кадр: "Зазвездился пацан".

"А, знаете, кто напротив меня еще сидит, я забыл вам добавить... Это победитель по жизни. Знаете, почему? Потому что у нее есть я!", - Владимир рассмешил возлюбленную своей ремаркой.

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