Певица Надя Дорофеева, которая почивает на лаврах после победы в "Голосі країни", случайно засняла свою награду

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм, в которых пожаловалась на "уставший" вид. При этом в кадр случайно попал заветный кубок, за который развернулась ожесточенная борьба между Дорофеевой и ее соперниками Тиной Кароль, Олегом Винником и Дмитрием Монатиком.

"Проснулась и уже устала", - подписала кадры Надя, силясь улыбнуться.

Девушка в клетчатой желтой рубашке сидела за столом перед круглым зеркалом, снимая свое отражение. На заднем фоне мелькнул кубок, который она поставила на полку одного из открытых шкафчиков - повыше, чтобы можно было любоваться с любого уголка квартиры.

Победа в "Голосі" для Нади, которая совсем недавно начала сольную карьеру после десяти лет участия в дуэте "Время и Стекло", стала очередным важным трамплином в ее карьере.

Как известно, подопечный Дорофеевой, победитель Сергей Лазановский сначала покинул шоу на этапе "нокаутов". Но благодаря нововведениям на проекте, зрители его вернули.

"У Сережи есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких людей единицы и Сережа - невероятный пример для каждого. Я была счастлива поработать с тобой и прикоснуться к твоему таланту! Сегодня зрители выбрали голос и душу страны на @goloskrainy_official ❤️", - делилась своими эмоциями певица.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

Как сообщала Politeka, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни".