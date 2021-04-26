Победитель 11 сезона шоу «Голос країни» Сергей Лазановский признался в чувствах к Наде Дорофеевой, которая была его тренером на проекте

Как пишет Politeka.net, соответствующими кадрами певец, который с большим отрывом обошел в финале участницу из команды Тины Кароль Юлю Тимочко, опубликовал в сторис на своей странице в Инстаграмю.

«Я хочу сейчас признаться в любви человеку, который сыграл немаловажную роль в этой победе. Вера была, любовь была, есть и будет. И остается еще Надежда. Надя Дорофеева, безгранично тебя люблю», - сказал он.

Певица не оставила такие слова без ответа.

«Ты мой герой», - написала она.

Отметим, это был дебют Нади Дорофеевой, как тренера взрослого «Голоса»

Сергей Лазановский родом из села Попельники, Ивано-Франковской области. Он занимается вокалом только год. Ранее он был актером Ивано-Франковского драмтеатра, позже работал телеведущим. Потом он записал музыкальное видео на песню Мамина коса, которое стало популярным в Сети, и принял решение пройти кастинг на шоу Голос країни.

На "слепых" прослушиваниях к Сергею повернулась не только Дорофеева, но и Олег Винник.

Отметим, на этапе нокаутов певец покидал проект, но благодаря нововведениям, зрители смогли вернуть его в шоу путем голосования.

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

Как сообщала Politeka, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни".