Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников забавным фото с телефоном в руках

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Недавно звезда вместе с участником своей команды победила в шоу "Голос країни", а теперь напомнила фанатам о своем сольном концерте, который состоится уже в начале лета.

В своем Instagram Надя опубликовала интересное фото с телефоном в руках, на котором появилась в смелом образе. Красотка запечатлена в тусклой комнате, она облокотилась на стену и говорит по телефону. Перед камерой Дорофеева появилась в узких светлых лосинах, которые красиво подчеркнули длинные стройные ножки, и коротком светлом топе, а сверху на плечи накинула белую кофточку. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к фотографии Надя написала: "Это я. Звоню узнать, не забыл ли ты купить билет на концерт dofamin. Киев, 5 июня". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Уже купила", "Длинноногая икона стиля", "Очень красивая, не забыли", "Такую атмосферу нельзя пропустить", "Походу звонок я пропустил", - пишут пользователи в комментариях к фото.

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