Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, попытался сделать обьявление

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес стал популярным благодаря еще одному из первых сезонов "Фабрики звезд". Певец некоторое время после успеха выступал, а потом забросил музыку на несколько лет. Вернулся на сцену Дантес несколько лет назад, в 2019 году, когда выпустил песню и клип "Тебе уже 30". Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где часто смешит фанатов.

Этот раз не стал исключением, ведь Владимир опубликовал короткий ролик, в котором хотел сделать обьявление. Дантес был в футболке и в вьерошенными волосами, обратившись к фанатам:

"Всем привет. Ребята, я здесь по дело, новость номер один. Короче...", - сказал красавчик.

Фанаты посмотрели ролик более 15 тысяч раз и написали комментарии:

"Обожаю юмор Дантеса", "Все четко и по делу", "Ну, блин, понятно", "Ну вот, я теперь не усну", "Вову Дантеса на "Танці з Зірками", "А ты умеешь заинтриговать", "Самый нелепый пост, который соберет массу впечатлений и эмоций", "Когда в очередной раз спрашивают, кто больше зарабатывает".

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