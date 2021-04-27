Несколько дней назад бывший коллега Нади Дорофеевой, Алексей Завгородний (Позитив), намекнул, что разводится с женой, дизайнером Анной Андрийчук

Артист рассказал, что сейчас с женой хотят подготовиться к тому, как лучше объявить о столь серьезном решении, сообщает Politeka.net. Об этом Позитив сообщил в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

К слову, Завгородний и Андрийчук поженились в 2013 году, а отношения пара начала строить, когда обоим было всего по 15 лет. В одном из интервью Позитив рассказал, что и он и его супруга по натуре очень ревнивые.

В сети стали обсуждать тему развода рэпера и дизайнера, и стали высказывать свои опасения по поводу коллеги Позитива, Нади Дорофеевой, и ее мужа, певца Владимира Дантеса.

"Следующий развод будет у Дорофеевой? )", - "напророчил" один из комментаторов под постом в группе Инстаграм.

"Не дай Боже...", "ни за что😍❤️❤️", "у них с Дантесом любовь ❤️", - ответили ему пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес познакомились в 2011 году, а поженились - в 2015-ом. Артист влюбился в красотку практически в первого взгляда, когда они ехали в поезде на совместный концерт. При этом Надя вспоминала, что Владимир не обращал на нее никакого внимания, но когда та ушла в свое купе, он открыл дверь и произнес: "Надя, я женюсь на тебе", и ушел.

Позже они обменялись телефонами, гуляли и переписывались, а через неделю стали жить вместе.

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