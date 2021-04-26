Популярная певица Надя Дорофеева потешила поклонников новыми кадрами со студии "Голоса країни". Ее подопечный победил в популярном проекте.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева стала тренером вокального шоу "Голос країни" и наставником для целой команды начинающих певцов. В своем Instagram знаменитость часто делится с фолловерами яркими публикациями из своей насыщенной жизни.

В этот раз муж Дорофеевой Дантес на всю страну поздравил любимую Надю и отметил ее звездных коллег Олега Винника, Тину Кароль и Монатика.

"Вчера был финал "Голос країни". Победителем стал прекрасный, искренний, душевный Сергей Лазановский, который был в команде моего любимого тренера Нади Дорофеевой. Надя, любовь моя, ты невероятная. С победой тебя!!!! Я так никогда счастлив не был, как вчера. Спасибо тебе за стиль и новое дыхание❤️❤️❤️", - написал с любовью Дантес.

Кроме того Владимир Дантес отметил каждого коллегу звездной супруги, что соперники были на очень высоком уровне.

"Монатик, спасибо, сосед, ты всегда поддерживаешь Надю во время съёмок и она чувствует рядом с тобой спокойствие и дружбу. Олег Винник - спасибо тебе, что был стержнем и напоминал обо мне Наде. Тина Кароль спасибо тебе за все твои слова, твой голос и опыт", - подитожил Дантес.

Напомним, Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?"

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