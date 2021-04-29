Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, порассуждал о девочках с усами и поделился важным наблюдением

Как пишет Politeka.net, Дантес успешно совмещает работу блогера и певца. Артист часто становится гостем различных шоу. В частности, недавно певец выступил в "Липсинк батл", а также снялся с женой в выпуске "Орел и решка".

Сейчас на его страницу в Іnstagram подписаны 636 тысяч пользователей сети. В одной из последних Stories Дантес предстал в чернй толстовке и моднявой кепке. Артист решил порассуждать об усах у девушек.

"Поддерживаю всех девочек, у которых растут усы, но под давлением патриархального общества им приходится расставаться с ними", - подписал неоднозначное видео Дантес.

Артист почему-то уверен, что живет в патриархальном обществе, которое "давит на усы" некоторых девочек. В Украине хоть и негласно все же глубоко матриархальное общество, в котором лидирующая роль принадлежит женщинам, в особенности матерям семейств.

"Важное наблюдение - в борьбе за равные права мы упустили, что у девочек тоже растут усы, у некоторых, но мы почему-то стараемя этого не замечать. Давайте замечать и говорить - ничего страшного, мы принимаем тебя такой, как ты есть, не бойся", - сказал певец, поделившись мнением о равных правах.

Кто понимает разницу между флиртом, унижением и нормальным общением, никогда не будет поднимать темы, котрые ммогуи быть болезненными и неприятными.

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