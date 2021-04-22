Известный певец, муж судьи "Голос країни" Нади Дорофеевой Владимир Дантес ошарашил кадрами из собственного дома

Как передает Politeka.net, 21 апреля Надя Дорофеева отпраздновала свой 31-й день рождения. По случаю праздника певицу ожидаемо завалили подарками. Все их она распаковывала дома. Утром 22 апреля ее муж решил показать, во что превратился их дом после праздника.

Он молча показал их столовую, полностью заваленную пакетами и коробками, половина из которых были открыты. Далее он перевел камеру на Дорофееву, которая спокойно завтракала, окруженная хаосом. Возле певицы также была целая гора распечатанных подарков.

«Нормально», - только и сказал шокированный муж, а Надя в ответ улыбнулась.

Ранее мы писали, что Дантес оригинально поздравил Надю с днем рождения. Он дождался полуночи, чтобы первым поздравить жену с праздником. Не обошлось без шуток про возраст.

«Внимание, сенсация! Я живу со старухой! 31, здорова! С днем рождения!", - прокричал Дантес.

Как известно, Дорофеева и Дантес в браке с 2015 года. Они являются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. При этом в начале их отношений друзья Нади переживали, что он разобьет ей сердце.

Напомним, что Дорофеева показала, как готовится к своему 31-летию дома: "Пойду создавать...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, почему они с Дантесом не решаются заводить детей: "Меня карьера не останавливала…".

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе позировала у зеркала, выгнув спину, Дантес не сдержался: "Ого…".