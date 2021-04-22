Відома співачка Надя Дорофєєва, яка святкувала 21 квітня свій 31-й день народження, розповіла, чому у неї з чоловіком немає дітей

Як передає Politeka.net, зірка, яка оголосила про початок своєї сольної кар'єри, розповіла, чому не наважується заводити дітей в інтерв'ю програма "Зірковий шлях", (щоб подивитися фото і відео, проскролльте до кінця сторінки).

Надя Дорофєєва пояснила, що вони з чоловіком ще не готові ставати батьками. Варто сказати, що Надя Дорофєєва підкреслила, - її творчість і сольна кар'єра не причина відмовлятися від материнства. За словами знаменитості, своє рішення вони приймають спільно з чоловіком, Володимиром Дантесом.

Зірка каже: "Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні, як багато хто думає. Вся справа в тому, що ми з Вовою ще просто не готові. Дане питання в нашій родині фігурує постійно. Ми самі жартуємо в соціальних мережах про поповнення, але ми це зробимо не через тиск з боку суспільства, а тільки через наше спільне і усвідомлене рішення".

Варто сказати, що Надя Дорофєєва перебуває у шлюбі з Володимиром Дантесом з 2015 року, проте дітей у пари закоханих досі немає. 21 квітня Наді Дорофєєвій виповнився 31 рік, і Володимир у своєму Instagram жартував, що живе "зі старою".

Шанувальники підтримали дівчину, привітавши з днем Народження і похваливши за щирість: "Надя ти найкраща !!! Спасибі тобі за те що ти така красива є !!! І з днем народження !!!))) ", "Без губ було краще, так між іншим. Тому що ще трохи і обличчя не буде відрізнятися від інших", "дуже хочеться побажати Наді успіхів. І бути собою. Тому проглядається якась дитяча нота в поведінці, у виконанні, образ підлітка, хоча вже розміняла четвертий десяток. Тобто схоже з Верунь Брежнєва. Але у Наді хоч голос є, на відміну від мавпи віри, яка вже знає, куди і до кого прилипати в свої 40 років, щоб засвітитися", "У НАДЮШІ все вийде розумничка щастя їй!",- написали в коментарях.

Нагадаємо, що Дантес показав іменинницю Надю Дорофєєву в непривабливому вигляді на кухні: "я живу зі старою!"

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