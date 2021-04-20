Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, чем занята, накануне своего дня рождения

Уже 21 апреля артистке исполнится 31 год. А пока Надя уже вовсю начала готовится к этому празднику, создавая себе соответствующее настроение. Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм.

«Что у вас обычно по настроению перед днем рождения? Я вот плейлист обновляю. Пойду создавать happy birthday mood», - написала звезда.

Она также поделилась фото, на котором показала себя в домашней обстановке. На снимке Надя уютно устроилась на диване с телефоном в руках. Она одета в мешковатые серые джинсы и белую водолазку с фигурными «дырками». Волосы певицы собраны в хвост.

Ради снимка Дорофеева скорчила забавную рожицу, будто надувшись на что-то.

Фанаты тут же отреагировали на пост звезды.

«То чувство, когда DODOFAMILY ждут ДР Нади, больше чем сама Надя», «Последний пост когда тебе 30?», «Чё так время летит, тебе же только 30 исполнилось, а завтра уже 31», «бежим в новый день рождения», «Какая буся», «Красотка ты наша любимая», «Твоё настроение будем править», «Та самая лучшая фотка. Красота в глаз попала», «Вове нужно писать новую песню "Теперь тебе 31" аха», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева накануне дня рождения угодила в скандал с неприличным видео: «Вас смотрят дети…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни", появилось видео: "Теперь готовимся к…".

Также Politeka писала, что Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает".