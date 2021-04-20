Популярная певица и тренер «Голосу країни» Надя Дорофеева нарвалась на беспощадную критику в сети

Как передает Politeka.net, 21 апреля певица празднует свой день рождения. Ей исполнится 31 год. Накануне праздника у себя в Инстаграм она опубликовала весьма неоднозначное видео. Надежда запостила ролик, который состоял из нарезок разных поз. На нескольких кадрах артистка показывала средний палец прямо в камеру. Это спровоцировало настоящий скандал под ее постом. Подписчики недоумевали, почему певица с детской аудиторией позволяет себе такое поведение.

«На вас же дети подписаны», «Ничего красивого не вижу!», «Ладно я, но вас смотрят дети и подростки. Только недавно по телеканалу вы утвердили, что понимаете, что вы публичны и думаете перед тем как что-то выложить в Инстаграмме, так как на вас могут равняться и вы для многих пример», «А зачем фак?? О чем он говорит?», - пишут пользователи сети.

Впрочем, не оставили Надю и без комплиментов. Преданные поклонники похвалили звезду за прекрасный внешний вид.

«Вам так идёт розовый», «Богиня всех миров», «Завтра у этой богини день рождения», «Какая красивая и стильная», - пишут люди.

Напомним, что Дорофеева покорила новым ярким образом в эффектном топе: "Какая же ты икона...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в латексе в прямом смысле зажгла сцену "Голоса країни", появилось видео: "Теперь готовимся к…".

Также Politeka писала, что Дорофеева взбунтовалась против Кароль на "Голос країни", разозлив фанатов звезды: "Пусть Надя помечтает".