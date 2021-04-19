Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників пекучим танцем прямо на кухні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також артистка сидить в тренерському кріслі вокального шоу "Голос країни", де веде цілу команду початківців співаків. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала свій яскравий виступ на сцені "Голосу", де викликала справжній фурор.

На кадрах видно, що Надя вийшла на сцену разом з двома учасниками вокального шоу з її команди – Сергієм Лазановським та Іллею Ніколаєнко. Тріо виконало нову версію хіта Дорофєєвої" горить", причому одні з куплетів пісні був українською мовою, так що пісня отримала абсолютно нове звучання. Більш того, на сцені дійсно все горіло – навколо виступаючих артистів були спеціальні вогняні декорації.

На сцену Надя Дорофєєва вийшла, як завжди, в стильному образі – на ній були темні Латексні штани і хитромудрий топік зі спокусливими розрізами. Увагу привертає нова зачіска зірки - на ефір вона прийшла зі світлими прямими волоссям середньої довжини, а на її обличчі легкий макіяж. У підписі до публікації артистка розповіла, що в суперфінал вийшов учасник її команди Сергій Лазановський. "Gorit (Голос країни). Хлопці, для мене щастя попрацювати з вами @s. lazanovskyi_ridnyi і @nikko._.official, ви чудові і талановиті люди! Тепер готуємося до суперфіналу разом з @S.lazanovskyi_ridnyi", - написала Надя.

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