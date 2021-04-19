Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников жгучим танцем прямо на кухне

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также артистка сидит в тренерском кресле вокального шоу "Голос країни", где ведет целую команду начинающих певцов. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала свой яркий выступ на сцене "Голоса", где произвела настоящий фурор.

На кадрах видно, что Надя вышла на сцену вместе с двумя участниками вокального шоу из ее команды – Сергеем Лазановским и Ильей Николаенко. Трио исполнило новую версию хита Дорофеевой "Горит", причем одни из куплетов песни был на украинском языке, так что песня получила совершенно новое звучание. Более того, на сцене действительно все горело – вокруг выступающих артистов были специальные огненные декорации.

На сцену Надя Дорофеева вышла, как всегда, в стильном образе – на ней были темные латексные штаны и замысловатый топик с соблазнительными разрезами. Внимание привлекает новая прическа звезды – на эфир она пришла со светлыми прямимы волосами средней длинны, а на ее лице легкий макияж. В подпсии к публикации артистка рассказала, что в суперфинал вышел участник ее команды Сергей Лазановский. "Gorit (Голос країни). Ребята, для меня счастье поработать с вами @s.lazanovskyi_ridnyi и @nikko._.official, вы чудесные и талантливые люди! Теперь готовимся к суперфиналу вместе с @s.lazanovskyi_ridnyi", - написала Надя.

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