Популярна українська співачка Надя Дорофєєва і тренерка вокального шоу "Голос країни-11" заінтригувала шанувальників цікавим півфіналом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Наді у соцмережі.

Так, в акаунті артистки з'явилось яскраве фото, на якому вона позує у тренерському кріслі.

На новій світлині Дорофеєва постала в дуже ефектному образі. На ній можна побачити сміливі довгі рукавички, топ і аксесуар для голови. При цьому весь гардероб є комплектом та виконаний в однаковій чорно-білій гамі. Доповнила образ артистка витонченим макіяжем з чорними стрілками.

"Півфінал вже завтра! Буде дуууже класний ефір! Ви почуєте нову версію "gorit" в тріо...) Дует @alekseev_officiel з @nikko._. official і @babkin_official з @s.lazanovskyi_ridnyi. А ще я заспіваю для вас "zavisimost", - поділилась Дорофеєва.

У коментарях фоловери співачки розповіли, що дуже чекають на півфінал, а також засипали її компліментами.

"Твоя команда краща за всіх", "Хай горить наша душа", "Яка ж ти ікона", "Чекаємо і підтримуємо команду Дорофеєвої", "Образ - вогонь", "Ти така красива", - пишуть у коментарях під фото.

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