Известный украинский певец и блогер Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, решил пообщаться с поклонниками

Сейчас артист находится сам дома, ведь его супруга занята на съемках за границей, передает Politeka.net.

По словам Дантеса, он решил не выходить на улицу эти дни. Оказывается, артист тесно контактировал с людьми, у которых позже выявили коронавирус. Как ответственный гражданин, певец самоизолировался.

Коротая время дома, Дантес позанимался спортом, а также ответил на вопросы своих подписчиков.

В частности, у блогера поинтересовались, не было ли у него желания кардинально подстричься, ведь он уже давно ходит с волосами средней длины.

Свой ответ Владимир подкрепил фото, на котором у него короткие волосы и, казалось, что это другой человек. Снимок был сделан еще в школьные годы, когда артист не был популярным и не встречался с Надей Дорофеевой.

"Все детство и юность был коротко стриженным. Теперь не хочу", - написал певец.

Отметим, Надя Дорофеева неоднократно рассказывала, что ей нравиться прическа мужа. В одном из интервью артистка призналась - она пристально следит за тем, чтобы парикмахер не подстриг супруга слишком коротко.

Также в своем сторис Дантес ответил и на другие вопросы. В частности, он признался, что максимальный вес, который он набирал - 90 килограммов.

Сейчас же певец тщательно следит за своей внешностью, занимаясь спортом. Стоит отметить, что благодаря тренировкам, певец в хорошей форме.

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