Знаменитый супруг Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес, превзошел на шоу Александра Стоянова и Сергея Бабкина

Несколько дней назад прошел пятый эфир выпуска «Липсинк батл» со звездными пародиями. В последнем эфире участвовали пары супругов, которые соревновались между собой за право выйти в суперфинал. Певец Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева отличились больше остальных.

Первым свой номер демонстрировал Владимир, которому достался образ его жены в клипе на песню «Горит». А вот Надежде Дорофеевой достался образ Мадонны на ее хит Girl Gone Wild. Владимир выиграл, поразив даже танцем.

Второй парой стала семья Сергея и Снежаны Бабкиных. Музыкант залипсил образ Людмилы Марковны Гурченко с песней "5 минут", а Снежана исполняла хитт Элвиса Пресли Jailhouse Rock.

Прима-балерина Национальной Оперы Екатерина Кухар примерила образ короля Майкла Джексона, но ее конкурент-муж воплотил неожиданный двойной образ Джей Зи и Рианны. Несмотря на победу, в суперфинале его превзошел Дантес.

Задачей троих мужчин было спародировать украинскую звезду Верку Сердючку и "залипсить" ее хит "Хорошо".

«Стал + в комментариях, если тоже считаешь, что певец спародировал Верку Сердючку лучше всех. Владимир отправляется в Суперфинал, где с другими участниками бороться за золотой пояс» - сказано в подписи на фан-аккаунте.

«Финал шикарный !!! Все были класснымы !!! 🔥🔥; Мне больше Бабкин понравился ❤️; Дантес Сердючка, браво; Мне кажется, из-за него многие и смотрят)); Шикарный финал! Профессиональные актёры!; После воплощения Дантесом Сердючки смеялась до слез😂 жду не мене яркий суперфинал👏; Ого что там Тина делает? Надя не ревнуй; Обязательно👏👏; Дантес красунчик😍😍😍 молодець🙌❤️», - ответили фанаты.

Также в на фан-аккаунте Дантеса появились фотографии, на которых можно увидеть, как он перевоплотился в собственную жену - Надю Дорофееву.

Амплуа Дорофеевой Дантес на себя примерил в рамках шоу "Липсинк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мне досталась самая прекрасная девушка в мире. Она мне в жизни досталась, да еще и пародировать выпала честь - @nadyadorofeeva. Спасибо всей команде, кто работал со мной над этим номером. Даша, Яна, Руслан - вы прекрасны", - написал в своем профиле Дантес ранее.

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