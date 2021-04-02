Известная украинская певица Надя Дорофеева показалась вместе с Дмитрием Монатиком

Как пишет Politeka.net, Дмитрий первого апреля празднует свое 35-летие. Певец уже давно покорил не только сердца обычных украинцев, но и завоевал уважение среди звезд эстрады. Надя Дорофеева не стала отставать от коллег и поздравила Монатика в социальных сетях.

На видео Дмитрий и Надя ехали в автомобиле, где решили вместе станцевать и спеть под песню. На втором кадре Дорофеева показала, как она вместе с артистом отдыхала на диване. Монатик сидел на нем, а красотка пристроилась на плече у певца.

"Дорогой мой Дмитрий Монатик.

Таких людей, как ты - очень мало

Таких артистов, как ты, ещё меньше...

Я восхищаюсь твоим талантом, трудолюбием и человеческими качествами, которыми ты обладаешь.

Хочу пожелать тебе, чтобы твое творчество продолжало радовать миллионы людей)

Ты, как никто другой, несёшь добро и свет и попадаешь прямо в сердца. Я думаю, ты достоин ещё больших стадионов !!

Люблю тебя, друг", - написала Надя.

Владимир Дантес сразу прокомментировал публикацию супруги: "Жалко, что у меня нет фото с Димой (( я б тоже пост написал(((".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю всем сердцем ваш невероятный дуэт", "Лучшая пара друзей", "Вы наши пупсики", "Какие вы красивые".

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