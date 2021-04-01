Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как проходит праздник в карантин
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес не так давно вернулся на сцену после длительного перерыва. Красавчик уже успел не только выпустить несколько композиций, но и снять для них клипы. Не забывает певец и о социальных сетях, где регулярно делиться фото, радуя сотни тысяч фанатов.
"Праздники в локдаун выглядят так", - написал Владимир.
На фото Владимир показался в пальто и маске. Дантес зашел в какое-то заведение, держа в одной руке букет, а во второй хлопушку.
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Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ок, очень красиво", "Даже так, очень красиво, букет мне?", "Класс", "Офигенный", "Выглядит никак. Шел второй день рождения на локдауне", "Для Нади?", "Удивлен ценами в локдаун", "А что не так? Маска", "Володь ты когда делал селфи разве не заметил что у тебя плечо правое белое?)", "Вова, локдауну ещё нету".
Ранее мы сообщали, что муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал забавное фото и обратился к украинцам, призывая носить маски.
Так, в этот раз Вова опубликовал необычный пост, которым призывает украинцев придерживаться правил карантина.
Дантес выложил в своем микроблоге яркое фото, на котором позирует в необычной локации. Перед камерой он появился в оригинальном образе – артист раскинулся на размалеванном диване и не смотрит в объектив.
Напомним, Надя Дорофеева перевоплотилась в Мадонну, Дантес зашел еще дальше
А еще Politeka писала, что проблемы с головой у Дантеса, Надя Дорофеева показала мужа в обычной жизни
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