Знаменитый супруг Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес, удивил невероятным перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте Дантеса появились фотографии, на которых можно увидеть, как он перевоплотился в собственную жену - Надю Дорофееву.

Амплуа Дорофеевой Дантес на себя примерил в рамках шоу "Липсинк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мне досталась самая прекрасная девушка в мире. Она мне в жизни досталась, да еще и пародировать выпала честь - @nadyadorofeeva. Спасибо всей команде, кто работал со мной над этим номером. Даша, Яна, Руслан - вы прекрасны", - написал он.

На новых фотографиях Дантеса можно увидеть на каблуках, с макияжем и с характерными для Дорофеевой двумя высокими хвостами.

В комментариях оценили новый образ артиста и даже торжественно заявили, что он лучшая Доровеева, чем сама Дорофеева.

"Вова, это было офигенно", "Лучшая Дорофеева", "Мальчики, руки на стол!", "Когда Дантес - лучшая Дорофеева, чем сама Дорофеева", "Когда высокие отношения! Это очень круто, ребята", "Какие стройные ноги", "Украинская Кончита", - пишут в комментариях.

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