Знаменитый супруг Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес, с блеском воплотил образ жены на "Липсинк батл"

Вчера прошел очередной выпуск шоу звездных пародий «Липсинк батл», в котором приняли участие знаменитые супружеские пары. Среди них оказались: Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Сергей Бабкин и Снежана Бабкина (чтобы посмотреть выступление, доскролльте страницу до конца).

Звездные участники проекта разбились на пары и устроили между собой батл за звание лучшего пародиста.

В первом батле сошлись Надя Дорофеева против Дантеса. Певица очень жарко выступила в образе Мадонны, а вот сам Дантес с присутствующей ему иронией перевоплотился в свою жену. Зрители аплодисментами определили победителя. Им стал Дантес, которые выполнил даже танец своей жены и буквально порвал зал выступлением.

«пародия «горит моя душа» Шок!!», - говорится в подписи к видео.

Фанаты не сдержались: «Это Супееееер; В точь🔥 а тут еще и цепи, оу; Муж и жена одна Сатана. Умнички. Самые лучшие; Дантес, я за тебя; Вовка класс; Супеееееер🔥; ❤️ Супер; Я теперь начну думать что мужик выступает а не надя; кошмар на улице вязов отдыхает».

Так, а аккаунте Дантеса появились фотографии, на которых можно увидеть, как он перевоплотился в собственную жену - Надю Дорофееву.

Амплуа Дорофеевой Дантес на себя примерил в рамках шоу "Липсинк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мне досталась самая прекрасная девушка в мире. Она мне в жизни досталась, да еще и пародировать выпала честь - @nadyadorofeeva. Спасибо всей команде, кто работал со мной над этим номером. Даша, Яна, Руслан - вы прекрасны", - написал он.

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