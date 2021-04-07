Известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены

Как известно, на днях Дорофеева улетела из Украины для съемок рекламы. А пока Дантес ждет дома, певица решила попросить его подготовиться к ее приезду. Как сообщает Politeka.net, об этом певец рассказал в своих Сториз в Инстаграм.

Впрочем, просьба Дорофеевой оказалась довольно странной.

«Сегодня Надежда Владимировна – моя жена – попросила, чтобы на ужин мы приготовили «перёдка сюле». Кто знает, что это?», - поинтересовался Дантес у своих поклонников.

Позже он записал видео, в котором все же раскрыл, что скрывалось за этим набором букв.

«Ну, что могу сказать? Вы все огромные молодцы! Потому что угадали, что это картошка – пюре с селедкой. Ох и Надежда, да? Француженка!», - с юмором добавил певец.

Судя по всему, их пара отлично знает друг друга и относится даже к повседневным бытовым вопросам с чувством юмора.

Ранее мы писали, что Дорофеева отправилась на эффектную фотосессию без Владимира Дантеса. Девушка совсем не стесняется показать свою фигуру, радуя фанатов каждым изгибом.

В этот раз Надя показала, как позировала на яхте в закрытом красном купальнике.

Напомним, Дорофеева сверкнула упругими ягодицами, отправив зрителей в «нокаут»: один образ откровеннее другого.

Как сообщала Politeka, хихикающая Тина Кароль распустила руки, обомлев от вида Дантеса: «Мда уж... ничего, что он женат?».

Также Politeka писала, что Дорофеева на яхте засветила упругие ягодицы, умчав от Дантеса за тысячи километров: "Оу, надеюсь...".