В сети обсуждают поведение Тины Кароль и Владимира Дантеса на шоу «Липсинк батл»

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм появилась нарезка кадров со свежего эфира шоу, в котором участвовали Надя Дорофеева и Владимир Дантес. На видео собрали моменты, когда ведущая шоу Тина Кароль кокетничала и хихикала рядом с Дантесом, который был переодет в костюм Верки Сердючки. Певец, в свою очередь, сделал несколько комплиментов Кароль. Видео сопроводили романтичной музыкой.

«Извините, но они мне нравятся», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях начался настоящий переполох из-за увиденного. Как известно, Тине уже и так приписывают роман с Даном Баланом, а также неоднозначные отношения с Юлией Саниной. Теперь поклонники намекнули еще на одну пару, что не понравилось фанатам Дорофеевой.

«Ты открыла для меня новую пару», «Кому Тину только не приписывают», «Уберите руки от жены Юли Саниной», «Уже Тину и Дантеса поженили в своих мозжечках», «Мда уж... ничего, что он женат?», «Фу, ну такая она мне. Самая не любимая певица, что как женщина не нравится, что творчество. Извините её фанаты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что обжигающая Кароль в неприличном разрезе выставила ножку, впечатлив откровенностью: "Невероятно".

Как сообщала Politeka, Кароль в максимально открытом платье превратилась в роковую диву: "Тиночка, да вы горите".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Кароль в платье с бесстыжим декольте забыла прикрыть главное: "Ну чего стесняться".