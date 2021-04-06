В сети обсуждают поведение Тины Кароль и Владимира Дантеса на шоу «Липсинк батл»
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм появилась нарезка кадров со свежего эфира шоу, в котором участвовали Надя Дорофеева и Владимир Дантес. На видео собрали моменты, когда ведущая шоу Тина Кароль кокетничала и хихикала рядом с Дантесом, который был переодет в костюм Верки Сердючки. Певец, в свою очередь, сделал несколько комплиментов Кароль. Видео сопроводили романтичной музыкой.
«Извините, но они мне нравятся», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях начался настоящий переполох из-за увиденного. Как известно, Тине уже и так приписывают роман с Даном Баланом, а также неоднозначные отношения с Юлией Саниной. Теперь поклонники намекнули еще на одну пару, что не понравилось фанатам Дорофеевой.
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«Ты открыла для меня новую пару», «Кому Тину только не приписывают», «Уберите руки от жены Юли Саниной», «Уже Тину и Дантеса поженили в своих мозжечках», «Мда уж... ничего, что он женат?», «Фу, ну такая она мне. Самая не любимая певица, что как женщина не нравится, что творчество. Извините её фанаты», - пишут пользователи сети.
Напомним, что обжигающая Кароль в неприличном разрезе выставила ножку, впечатлив откровенностью: "Невероятно".
Как сообщала Politeka, Кароль в максимально открытом платье превратилась в роковую диву: "Тиночка, да вы горите".
Также Politeka писала, что раскрепощенная Кароль в платье с бесстыжим декольте забыла прикрыть главное: "Ну чего стесняться".