Зараз артистка активно готується до різних виступів, так як знімається для шоу «Голос» в новому сезоні і стала ведучою на «Ліпсінк батл» - новому шоу із запрошеними зірками. Оскільки кожен ефір відрізняється від попереднього, Тіна також змінює вбрання. І не бажаючи повторюватися, відразу на двох шоу блищить в дизайнерських сукнях.

Кадр, на якому Тіна спокусливо позувала, сидячи на стільці і трохи схилившись, підкорив мережу. Чуттєвий образ вийшов досить відкритим, адже верхня частина наряду складалася з двох широких перехресних стрічок, що з'єднуються на шиї і приховують зайве від публіки. Проте, зона декольте і живота була відкритою.

А ось сміливий розріз вище середини стегна надав зухвалості луку Кароль, адже так вона змогла ще блиснути ідеальними ногами.

"Тіночка вже включили дивимося; якою ж вона стала спокусливою;🔥 New Tina is better)); пора насолодитися цією красою❤️; Принцеса Лея😉 👍; гармата; вона буде виступати або що ?; Чому вона тут в іншому платті"»

Відзначимо, послідний наряд, в якому Тіна з'явилася в ефірі на "Ліпсінк батл", викликав досить бурхливе обговорення. Справа в тому, що декольте Кароль вийшло настільки відкритим, що навіть при найменшому прогині її бюст був ледь прикритий вузькою тканиною.

Причому під самою зоною декольте на сукні була прозора вставка з сіточкою, що надає зірці ще більше відвертості. На думку користувачів, бурхливі обговорення очевидні, адже Тіна перетнула межу пристойності і «могла б вже без одягу зніматися взагалі, бо ну чого соромиться».

