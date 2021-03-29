Очаровательная певица Тина Кароль покрасовалась на съемках "Липсинк Батл"

В четвертом эфире шоу «Липсинбатл» второй парой, которая демонстрировала свои таланты в перевоплощении, были рэп-исполнительница alyona alyona и модель и певица Даша Астафьева. После итога голосования выяснилось, что выиграла Даша, которая попала в суперфинал.

Так, в суперфинале шоу оказались Юлия Санина, Даша Астафьева и MONATIK. Их задачей было удачно спародировать молдавского певца Дана Балана и "залипсить" его хит Allegro Ventigo. Это, конечно же, не осталось без внимания, ведь Дану Балану и ведущей проекта Тине Кароль уже давно приписывают роман.

Поэтому, когда Тина вместе с соведущим Потапом общалась с артистами, тема шуток об этих отношениях и напоминания о коронных фразах Дана не остались без внимания.

Не выдержав, Тина шутливо посмотрела на копи Баланов и сказала: «Ты кошечку покормил?».

На что Астафьева, спародировав голос Дана очень похоже, ответила: «Значит смотри, малыш, кошечку я покормил… Если ты понимаешь о чем я. А дома тебя ждет….» - такие слова были встречены бурными аплодисментами, ведь даже сама Кароль зарделась и начала смеяться.

«Дан, ты любишь Тину Кароль?😂❤; Дан больше любить 😼❤️; Тут Астафьева порвала;Ты кошечку покормил?😏; Дан дома смотрит и офигевает😂; наверное Даша реально повторила Дана, исходя с реакции Тины...», - ответили фанаты.

Как можно заметить популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством стиля. Звезда большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа.

На кадрах видно, что Кароль появилась перед публикой в удивительном алом платье необычного фасона, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая упругое выпирающее декольте. Также можно заметить, что наряд весьма короткий, а дополнила свой образ певица красными туфлями на шпильках.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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