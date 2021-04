Украинская певица Тина Кароль в черном платье с невероятными вырезами превзошла себя

Сейчас артистка активно готовится к различным выступлениям, так как снимается для шоу «Голос» в новом сезоне и стала ведущей на «Липсинк батл» - новом шоу с приглашенными звездами. Посколькую каждый эфир отличается от предыдущего, Тина также меняет наряды. И не желая повторяться, сразу на двоих шоу блистает в дизайнерских платьях.

Кадр, на котором Тина соблазнительно позировала, сидя на стуле и чуть склонившись, покорил сеть. Чувственный образ получился довольно открытым, ведь верхняя часть наряда состояла из двух широких перекрестных лент, соединяющихся на шее и скрывающих лишнее от публики. Тем не менее, зона декольте и живота была открытой.

А вот смелый разрез выше середины бедра придал дерзости луку Кароль, ведь так она смогла еще сверкнуть идеальными ногами.

«Тиночка уже включили смотрим; какой же она стала соблазнительной;🔥 New Tina is better)); пора насладиться этой красотой❤️; Принцесса Лея😉 Тиночка, та вы горите👍; Пушка; Она будет выступать или что ?; Почему она тут в другом платье».

Отметим, последний наряд, в котором Тина появилась в эфире на "Липсинк батл", вызвал довольно бурное обсуждение. Дело в том, что декольте Кароль получилось настолько открытым, что даже при малейшем прогибе ее бюст был едва прикрыт узкой тканью.

Причем под самой зоной декольте на платье имелась прозрачная вставка с сеточкой, придающая звезде еще больше откровенности. По мнению пользователей, бурные обсуждения очевидны, ведь Тина пересекла черту приличий и «могла бы уже без одежды сниматься вообще, ибо ну чего стесняется».

