Украинские звездные красотки впечатлили размерами своего декольте

31 марта официально признан Международным днем декольте. По такому случаю на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появилась подборка фотографий украинских звезд в самых соблазнительных нарядах. Об этом пишет Politeka.net.

Среди опубликованных снимков оказались фотографии многих известных красавиц. Так, певица Тина Кароль на фото позирует в оригинальном белом платье с глубоким вырезом на груди и оригинальной треугольной вставкой.

В свою очередь, обладательница бюста 15-го размера Мила Кузнецова похвасталась своим природным «богатством» в красном купальнике. На пляжных фото также засветились Настя Каменских и Оля Полякова.

Экс-ВИА Гра Надя Мейхер взбудоражила образом в белой блузе с открытыми плечами.

А вот рэперша Alyona Alyona не стала ничего скрывать, и показала свою плюс-сайз фигуру в черном кружевном белье и прозрачном халатике.

Также в подборку попали Даша Астафьева, Руслана Писанка, Лилия Ребрик и Алина Гросу.

Украинцы тут же принялись комментировать публикацию.

«Главное естественные», «Такие себе фото. У кого хорошее декольте, одежда закрытая. Алена Алена вообще лишняя», «Я сомневаюсь, что у всех природные формы. Особенно у той "пчелки" не помню имя», «Только Тина», «Может кому-то и нравится такое как на 3 фото. Но это жесть», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских в тесном декольте, едва скрывающем бюст, впечатлила размерами: "Я офигел".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером потрясла "бомбочками" в замедленной съемке: "Международный день декольте".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Кароль без белья сверкнула драгоценным в "дырявой" кожаной юбке: "Балан одобрит".