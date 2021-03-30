Украинская модель Мила Кузнецова , которая обладает 15-м размером бюста, прогулялась по улице

Как пишет Politeka.net , Мила Кузнецова не так давно попала в Книгу рекордов Гиннеса Украины. У красотки зафиксировали самый большой бюст среди украинок. После этого девушка стала активно набирать популярность и даже дебютировала в качестве актрисы "Дизель шоу". Не забывает модель и о социальных сетях, где публикует пикантный контент.

В этот раз Мила Кузнецова поделилась роликом, где была в наряде с большим декольте. Красотка бежала, тряся своими "бомбочками". Видео стало еще более эффектным, ведь его замедлили. "А вы знали что завтра международный день декольте? Я уже бегу праздновать! Жду поздравлений!", - написала Мила.

Фанаты не удержались от такого горячего видео и начали активно засыпать комплиментами девушку: "Бег для Вас наверняка не самое легкое занятие, зато со стороны смотрится впечатляюще!", "Был бы конкурс, ты бы точно вышла победительницей", "Вариант на скакалке есть?", "Какая невероятно захватывающая красивая богиня", "У тебя шикарная грудь и декольте, красотка", "Я не знала про такой праздник, но я буду рада ему".

Напомним, украинка с 15-м размером распахнула "душу" в кофте с непристойным декольте.

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером вывалила бюст на стол перед Крутоголовым из "Дизель Шоу".