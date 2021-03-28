Юмористы "Дизель Шоу" вместе с моделью Милой Кузнецовой, обладательницей 15-го размера бюста, устроили вечернюю трапезу

Как пишет Politeka.net, на фото Крутоголов вместе с другими юмористами сидели за столом. Кузнецова в этот момент ставила большую тарелку с жареной птицей на стол, наклонившись над ним. Так как Мила обожает шикарные платья с огромным декольте, ее бюст тоже оказался в виде "блюда" перед актерами. На одном из фото можно увидеть и специального гостя номера - фитнес-тренера Аниту Луценко.

"А как бы вы отреагировали, если бы к вам на званый ужин пришла диетолог Анита Луценко? А у вас на столе пир горой – все мучное и жирное! Интересно, как на это отреагирует звездный доктор. Зачем Аните понадобился автомат в борьбе с чревоугодниками - смотрите в этом номере "Dizel Night", - написано под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Круто", "Люблю", "Адская смесь".

Мы писали, что известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, рассказала о своем дебюте.

Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором показала свой дебют в качестве резидента "Дизель студио". Девушка будет выступать с Крутоголовым и другими актерами студии в программе DIZEL NIGHT.

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