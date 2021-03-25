Юмористы из "Дизель шоу" огорошили печальным известием, обратившись к украинцам

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм сделали свежий пост, объявив о срочной отмене гастролей по украинским городам.

Артисты назвали причину и новые даты, когда состоятся концерты в Одессе, Николаеве и Херсоне.

"Друзья, мы вынуждены перенести наш весенний тур с апреля на июнь в связи с карантинными ограничениями! Не переживайте, все билеты будут актуальны. ☝🏼 Как бы ни хотелось всех вас увидеть, но другого выхода пока нет! Спасибо всем, кто уже приобрел билеты на выступления, наша встреча обязательно состоится! 🤗Одесса, Николаев и Херсон – 4, 5 и 6 июня мы у вас! Следите за новостями на наших официальных страницах", - говорится в сообщении.

До этого стало известно о переносе выступления конкурентов "Дизель шоу" - "Вечернего квартала", и тоже из-за карантина. Концерт, который должен был состояться в столице 28 марта, теперь пройдет почти в середине апреля.

"Друзья, в связи с тем, что Киев попал в "красную" зону карантина, а с 20 марта начинается локдаун, мы вынуждены перенести нашу концерт-съемку "Вечернего Квартала" с 28 марта на 10 апреля. Встретимся на следующий день после окончания жесткого карантина, ведь мы уже очень соскучились за вами, наши зрители! Все билеты остаются действительными на новую дату. Берегите себя, родных и до встречи! ❤️", - говорилось в сообщении "Студии".

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