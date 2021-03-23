Одно из самых популярных юмористических шоу "Дизель Night" порадовало новыми смешными кадрами

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу появилась подборка фотографий из нового выпуска Дизель Night. Артисты в смешных костюмах порадовали забавными эпизодами, которые прийдутся по душе зрителям.

"В "Dizel Night" всегда острый юмор, хитовые песни и актуальные пародии. Мы немного пофантазировали на тему сериала "Слепая"! Из выпуска в выпуск доказываем, что людям может помогать не только слепая, а и косая, немая, кривая и даже бухая", - написали авторы паблика. Также предложили посмотреть какой будет бабулька-целительница в следующий раз.

В кадрах бабулька (которую играет Евгений Сморигин) в платке и с телефоном сидит за столиком застланым вышитым рушником, рядом стоит деревянная шкатулка.

Далее в кадр попала интересная парочка: "косая", которую играет Виктория Булитко и "слепой" в огромных круглых очках, которого играет Евгений Никишин.

Кроме того, в кадр попала уже подвыпившая бабулька, которая показана "лицом в салат" а вокруг на столике вместо шкатулки - блюда и стаканы с выпивкой.

Последний кадр достался очаровательной Виктории, которая в обнимку со школьным скелетом для обучения анатомии приветливо смотрит в кадр.

Поклонники, которые ждут не дождутся новых выпусков шоу написали в комментариях:

"Смотрела просто улёт 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Бухая😂😂😂😂", "❤️🙌👏😂", " "Круто как всегда, все при оооочень красивые😂😂😂", "Люблю❤😘! ❤️❤️", "Ждём с нетерпением ❤️❤️❤️❤️", - откликнулись фанаты.

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