Одно из самых популярных юмористических шоу "Дизель Студио" подготовило новые шуточные номера-пародии на украинские шоу, полюбившиеся зрителям

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике, который посвящен новостям "Дизель Студио", появилась подборка фото - кадры новых номеров пародий на гипершоу "Маска".

"Мировой формат шоу "Маска" пришелся по душе украинскому зрителю. Мы, как всегда, в тренде и приготовили для вас номер-открытие в стиле этого шоу. Актеры на сцене в сложных костюмах, а зрители в зале в роли звездных детективов", - написали в описании к номерам.

Также уточнили, что детективам предстоит узнать, кто прячется за масками с*ксуальной хрюшки, Джо Байдена и директора "Укрпочты".

Фанаты юмористического шоу заинтересовались новым номером, и с удовольствием прокомментировали увиденные фото:

"Клёвые костюмы!!! 👏👏🔥🔥🔥", "Это будет лучше оригинала! 😂🔥", "Я бы тоже принял участие, кстати под маской 🐸 скрывается...", "Круто как всегда, все при оооочень красивые😂😂😂😍😍😍😍😍😍😍😍😍👏👏", - написали фанаты.

Стоит сказать, что "Дизеля" подготовили также пародию на другое шоу, не менее популярное, это "Мастер Шеф". Забавные имена героев и пародии на шоу понравились фолловерам.

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