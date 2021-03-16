Актриса Виктория Булитко из "Дизель Шоу" покорила образом с вуалью

Звезда впечатляет красотой, представая в разных образах, передает Politeka.net. В этот раз артистка предстала в стиле 19-го века.

Виктория надела головной убор, прикрыв глаза черной вуалью. Красные губы выделялись на лице знаменитости.

Красотка смотрела вдаль показывая свой идеальный профиль. Кадр получился красивым и каким-то загадочным.

"Карету мне! Карету!!! 😎 🚙 🛻🚗 В позитивном смысле,а не скорой помощи, конечно😅❤️🤞🙏", - написала Булитко.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая", "Лямур, тужур, абажур. Где-то в Париже", "Невероятная! Очень красивая!🔥🔥🔥", "Взгляд КОРОЛЕВЫ🔥!!!!Божественная,красивая!!😍😍🔥🔥🔥❤️", "Я вам Карету Подарю на колесиках 😅. А вы на фото Красотка😍🌹", "Ваше смешинство👑😂👑", "А я тут уже вызвала😂😂😂😂записывайте адрес!!!😍😂😂😂😂", "Виктория я никак не хочу вас обидеть, это просто вопрос не обижайтесь пожалуйста) Вы за алкоголь или против?", "красавица! 😍", "Ваааууу сию же секунду сеньорита ❤️❤️❤️😂😂😂", "Фам фаталь😍", "Ваууу мама кто это 😍😍😍", "ВАу🔥 очень красивая ❤️🤍❤️🤍 прям вообще бомба😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко разместила загадочное фото, с ярким макияжем и черным цветом волос. Девушка запрокинула голову вверх и "размечталась".

"Сегодня загадываю желания. И, конечно, никому не расскажу о загаданном", - написала она.

Напомним, Подвыпившую Булитко с подружками из "Дизель шоу" еле утащили из клуба: "Это просто не пережить".

Как сообщала Politeka, Бесшабашная Булитко из "Дизель шоу" пошалила на диванчике в коротком мини: "Ах какие глазки".

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