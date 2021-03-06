Актриса "Дизель шоу" и участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко удивила новым страстным фото в интересном образе

Как сообщает Politeka.net, актриса юмористической программы "Дизель шоу" и участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко, которая недавно обескуражила поклонников образом роковой брюнетки, снова удивила публику экстравагантной выходкой. В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала соблазнительно фото, на котором появилась в страстном образе.

На новой фотографии Виктория запечатлена в светлой комнате, она раскинулась на стульчике в страстной позе и не смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в коротеньком темном платье, которое сверкает серебром, а на ее ногах серебристые колготки. Этот наряд подчеркнул изящную фигурку актрисы и оголил линию плеч. Ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж, она приложила руку к лицу и как будто думает о чем-то.

В подписи к фотографии Булитко написала: "В ожидании вечера субботы... У нас, у Дизелей @dizelstudio сегодня закрытый просмотр #Дизельнайт. Да! Да! Того самого нового Шоу, которое выйдет уже 6 марта на @stbua в 22.22. С трепетом волнуюсь и жду. А что делаете Вы сегодня вечером?". Конечно же поклонники кинулись обсуждать снимок красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Будем смотреть", "Круто", "Обалденная!", "Вика, ты, как всегда, супер!", "Красивая", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Подвыпившую Булитко с подружками из "Дизель шоу" еле утащили из клуба: "Это просто не пережить".

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