Актриса Виктория Булитко остудила пыл самоуверенного красавчика-блондина из "Холостячки" Андрея Шатырко

Как передает Politeka.net, экс-участник "Холостячки" опубликовал забавные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм. Парень пережил "позор", о чем раструбил на всю страну.

Шатырко, снимая все происходящее на камеру, подкатил к сидящей в гримерке звезде "Дизель Шоу" Булитко со словами: "Эй, крошка, а можно с вами познакомиться?".

Резкое "нельзя" застало парня врасплох, тот аж растерялся на несколько секунд, робко спросив "чего?".

"Потому что дорого-богато!", - воскликнула Виктория, играя роль разбалованной девицы.

"У меня есть деньги...", - попытался оправдаться Андрей.

"Где мои серьги с бриллиантами?", - не унималась его "зазноба".

"Ну, я же тебя люблю! Тебе недостаточно этого?", - с уже более уверенным голосом спросил тогда парень. Но получил в ответ категорическое "нет".

На самом деле пара репетировала ролик, о чем Шатырко сообщил в "сториз": "Сегодня весь день в работе и съемках для нового шоу. Репетируем сцену с Булитко".

Ранее мы рассказывали, Булитко недавно изумила публику, появившись в новом амплуа. Виктория-певица вальяжно сидела на стульчике в окружении мужчин из оркестра. На ней было коротенькое платье, декорированное сверкающими серебристыми пайетками, вызывающие колготки-сеточка и высокие шпильки. Но больше всего внимание привлекла новая прическа актрисы – жгучая брюнетка с коротким каре.

Напомним, Рыжая бестия Булитко из «Дизель шоу» показала неподдельную страсть с экс-мужем Билык: фото парочки.

Как сообщала Politeka, Беда настигла Викторию Булитко из "Дизель шоу", звезде срочно нужна помощь: "Жду ваших советов..."

Также Politeka писала, Звезда «Dizel Show» Булитко пошалила в пенной ванной, кадры уже в Сети: "Ой, друзья...".