Актриса Виктория Булитко остудила пыл самоуверенного красавчика-блондина из "Холостячки" Андрея Шатырко
Как передает Politeka.net, экс-участник "Холостячки" опубликовал забавные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм. Парень пережил "позор", о чем раструбил на всю страну.
Шатырко, снимая все происходящее на камеру, подкатил к сидящей в гримерке звезде "Дизель Шоу" Булитко со словами: "Эй, крошка, а можно с вами познакомиться?".
Резкое "нельзя" застало парня врасплох, тот аж растерялся на несколько секунд, робко спросив "чего?".
"Потому что дорого-богато!", - воскликнула Виктория, играя роль разбалованной девицы.
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"У меня есть деньги...", - попытался оправдаться Андрей.
"Где мои серьги с бриллиантами?", - не унималась его "зазноба".
"Ну, я же тебя люблю! Тебе недостаточно этого?", - с уже более уверенным голосом спросил тогда парень. Но получил в ответ категорическое "нет".
На самом деле пара репетировала ролик, о чем Шатырко сообщил в "сториз": "Сегодня весь день в работе и съемках для нового шоу. Репетируем сцену с Булитко".
Ранее мы рассказывали, Булитко недавно изумила публику, появившись в новом амплуа. Виктория-певица вальяжно сидела на стульчике в окружении мужчин из оркестра. На ней было коротенькое платье, декорированное сверкающими серебристыми пайетками, вызывающие колготки-сеточка и высокие шпильки. Но больше всего внимание привлекла новая прическа актрисы – жгучая брюнетка с коротким каре.
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