Украинская актриса, звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко вернулась к пикантным танцам со своим экс-партнером, хореографом Дмитрием Дикусаром

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала отрывок из выступления на «Дизель шоу». По случаю встречи с Дикусаром Булитко надела невероятной красоты зеленое платье. На наряде был глубокий вырез, который позволял артистке проделывать пикантные танцевальные па.

На экране красовалась надпись «Танцы с Булитко». Судя по всему, авторы студии решили использовать талант артистки, который она знатно прокачала во время участия в «Танцях з зірками». Как известно, в паре с экс-супругом Ирины Билык она дошла до финала, заняв третье место в шоу.

На ролике, который опубликовала Булитко в сторис, парочка показала настоящую, неподдельную страсть. Вероятно, всему виной соблазнительное танго, которое было выбрано для выступления. В конце номера Дикусар бросил Булитко на пол и взял ее за шею, едва не поцеловав. Украинцы в зрительном зале пришли в восторг от номера.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко устроила неприличные танцы в ростовом костюме зайчика. Она спрятала лицо под маской, а сама работала нижней частью тела.

Напомним, что Булитко из «Дизель Шоу» засветила роскошные хоромы с окнами до потолка и камином: «Моя новая хата».

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