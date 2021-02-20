Артистка поділилася з шанувальниками тим, що трапилося

Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла про лихо, що з нею сталося

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, у сторіс Вікторії з'явилось відео, в якому вона розповідає, що втратила голос. Актриса сидить в машині за кермом і жестами показує на камеру, що не може розмовляти.

Вона наголосила, що вже була у спеціаліста.

"Голос пропав. Чекаю на ваші поради з відновлення. P.S.: у фонеатра була, заливочки роблю", - написала Булітко.

На відео артистка показала себе у повсякдненному житті - без яскравих костюмів і майже без макіяжу. Вона одягнена в куртку, шапку та теплу кофту з капюшоном. Косметики на артистці майже немає - тільки трохи туші на очах і помада нюдового кольору.

Раніше повідомлялось, що у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона була одягнена в обтягуючий наряд, схожий на ті, які зазвичай носять артисти цирку. На голові у Булітко красувалася величезна голова від ростової ляльки зайця. Незважаючи на величезну голову, вона стала активно танцювати, намагаючись виглядати спокусливо. Видовище вийшло досить веселим.

Нагадаємо, що зірка "Dizel Show" Булітко в шовковій сукні не змогла приховати бюст в декольте:"пристрасть проситься".

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