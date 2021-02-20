Українська актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла про лихо, що з нею сталося
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.
Так, у сторіс Вікторії з'явилось відео, в якому вона розповідає, що втратила голос. Актриса сидить в машині за кермом і жестами показує на камеру, що не може розмовляти.
Вона наголосила, що вже була у спеціаліста.
"Голос пропав. Чекаю на ваші поради з відновлення. P.S.: у фонеатра була, заливочки роблю", - написала Булітко.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Позитиву з "Время и Стекло" знайшли ефектну заміну Дорофєєвої: "Хай пробачить мені Надя..."
Трагедія на курорті, Українка загинула на очах у чоловіка: "Відразу ж покликав рятувальників, але..."
Віктор Павлік епічно зганьбився перед українцями, забувши про правила пристойності: "Це перший гість, який...."
Трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
На відео артистка показала себе у повсякдненному житті - без яскравих костюмів і майже без макіяжу. Вона одягнена в куртку, шапку та теплу кофту з капюшоном. Косметики на артистці майже немає - тільки трохи туші на очах і помада нюдового кольору.
Раніше повідомлялось, що у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона була одягнена в обтягуючий наряд, схожий на ті, які зазвичай носять артисти цирку. На голові у Булітко красувалася величезна голова від ростової ляльки зайця. Незважаючи на величезну голову, вона стала активно танцювати, намагаючись виглядати спокусливо. Видовище вийшло досить веселим.
Нагадаємо, що зірка "Dizel Show" Булітко в шовковій сукні не змогла приховати бюст в декольте:"пристрасть проситься".
Раніше на Politeka ми писали, що Булітко з "Дизель Шоу" засвітила розкішні хороми з вікнами до стелі і каміном: "Моя нова хата".
На сайті Politeka ми розповідали, що Булітко з "Dizel Show" не впізнали з новою зачіскою і непристойним декольте: "Українська Монро!".