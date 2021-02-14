Актриса " Дизель Шоу" Вікторія Булітко змінила імідж на образ фатальної красуні
Заради зйомок у шоу Вікторія часто змінює імідж і перетворюється до невпізнання. При цьому не забуває зірка стежити за собою і ділитися кадрами в новому стилі з шанувальниками. Так як сьогодні святкують День Святого Валентина, Вікторія також вирішила привітати фанатів.
Свій пост Булітко супроводила яскравим кадрам із зухвалим образом. Чорно-біла обробка надала стилю похмурості, а інша зачіска повністю перетворила актрису. Довгі і рівні локони були зав'язана у високий хвіст, яскравий макіяж з акцентом на очі зробив обличчя зірки більш загостреним. При цьому наряд з паєтками на бюсті заінтригував найбільше глибиною декольте.
"Потягнуло в ЧБ🤷 ♀ ️ або занадто відверте фото? І...все! Відпускаю довге волосся!💋 Ах, так, і з днем закоханих)))💗 💗 💗», - написала артистка.
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Ось як реагують в мережі:
"Зі святом Буля😘 💕; просто шик😍; моя любов; З Днем закоханих вас Вікторія Булітко❤️😍 🔥; що за Ольга Миколаївна 2.0 ? 😂 ; Довге волосся ? Ой чи надовго?😂 ; Куди потягнуло? Не треба. Фото не надто відверте, навіть навпаки. Довге волосся це вам теж йде. Зі святом закоханих Вас Вікторія.🌹 ; в них прихована елегантність і таємничість, і не якогось пафосу!!!; Українка м. Монро))); мені більше подобалися бубончики у Вас на голові😊"»
Вікторія звикла показувати в соціальній мережі Instagram фото з перетворенням для зйомок в гумористичному шоу, а також ділитися знімками зі своїх фотосесій. Також зірка постала в чуттєвому образі на чорно-білому фото з обробкою.
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