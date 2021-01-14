Вот это да!

Украинская актриса Виктория Буликто из "Дизель шоу" удивила последствиями новогодних праздников

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице красотки в isntagram.

"А как вы выглядите после праздников?" – коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Булитко позирует с другими звездами "Дизель шоу", демонстрируя последствия новогодних праздников во всей "красе".

"Мда, этот ход хуже некуда. Ели отошел от них", "прикольно получилось у вас, вы выглядите как будто праздновали аж до Старого Нового года без перерыва", "попрошу не обобщать", "почти также, только потолще. И с диким желанием дать кому-нибудь в глаз", "мы после праздников вообще не отображаемся", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, актриса и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала, как она готовилась к нашумевшему новогоднему выпуску. Так, знаменитость показала, как она с коллегой по сцене Сергеем Писаренко репетировали.

В одном из номеров новогоднего выпуска "Дизель Шоу" Виктория Булитко должна была сыграть роль "страшненькой" девушки, которая пришла на сеанс массажа к Сергею Писаренко, и стала к нему откровенно приставать.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице: "Надо было постараться"

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики: "Ну за что же..."

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал: "Налетайте!"