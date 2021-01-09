Актриса и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала, как она готовилась к нашумевшему новогоднему выпуску
Кадры популярная актриса опубликовала в своем Instagram.
Так, Виктория Булитко показала, как она с коллегой по сцене Сергеем Писаренко репетировали.
В одном из номеров новогоднего выпуска "Дизель Шоу" Виктория Булитко должна была сыграть роль "страшненькой" девушки, которая пришла на сеанс массажа к Сергею Писаренко, и стала к нему откровенно приставать.
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Сперва героиня Булитко в прозрачной пижаме предложила специалисту выпить, а потом попросила включить легкую музыку.
"Чтобы было романтично и приятно...", - аргументировала героиня актрисы и пустилась в странный пляс.
Потом ее героиня стала распускать руки, из-за чего мастер по массажу был вынужден ее силой положить на кушетку. Писаренко поинтересовался, делали ли ей хоть раз массаж, на что актриса ответила: "Конечно... Только у гинеколога, но там я не успела получить удовольствие".
"Как мы репетировали", - подписала Виктория Булитко смешные кадры в своем микроблоге.
Ранее Виктория Булитко похвасталась снимком со своей мамой.
Оказывается, мама Виктории Булитко празднует свой день рождения 7 января. По этому случаю актриса показала фото, на котором ее молодая мама держит на руках маленькую Вику и ее старшего брата Максима.
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