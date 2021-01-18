Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко похвасталась идеальной фигурой на пляже, дав полезный совет

Звезда часто старается приподнять настроение поклонникам, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка решила не уходить от традиций.

Артистка позировала на пляже прикрывшись длинным полотенцем. На последнем был рисунок в виде женского тела в бикини.

Виктория зачесала руками волосы назад, и прикрыла глаза, направив голову к солнцу, будто наслаждаясь теплом.

"лайфхак 🎀 Чтобы не следить за фигурой, можно просто купить такое полотенечко 😉😅 #дизельшоу #викториябулитко #булитко #худеемвместе #смешно #юмор #модель #бодипозитив Ну, почти #мальдивы 😅😅😅", - написала артистка.

За 15 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"У меня челюсть отвалилась", "🤣🤣🤣 А кто-то купился на это 😅😅👍", "Прямо супермодель😂❤️😍", "Шикарно вообще 🔥🙂👍", "Боже, сразу испугалась😃", "Лето, солнце, жара, танцуй до утра! 🔥", "Круто👍😂", "Прикольно", "Да у Вас и без такого полотенца все отлично😉🔥Красотулька!", "В вас без полотенца такого отличная фигура!👍", "Виктория.. Вы и так само💋СоВеРшЕнСтВо", "Так это с Вики и рисовали это полотенце! 🔥", "Вика ты восхитительная. Очаровательная 😊😊😊😊 Находчивая 😉 Хорошо придумала. И не нужно на спортзал тратиться. Диеты. Подготовка к лету. Раз. И готово. Молодец, тебе за это изобретение такую премию дадут 👌", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице: "Надо было постараться".

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